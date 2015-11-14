المخرج علاء الأنصاري ينهار بعد إلغاء عاصي الحلاني تصوير الكليب

عاد المخرج علاء الأنصاري إلى دبي، بعد رحلة استغرقت أسبوعاً كاملاً إلى مدينة إسطنبول في تركيا، قام أثناءها بتصوير فيديو كليب لأغنية مشتركة، جمعت بين الفنانين عاصي الحلاني وديانا حدّاد.

والأغنية من كلمات أحمد علوي، ومن ألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع حسام كامل. وقد أمضى المخرج الأنصاري ومعه فريق عمل كبير من التقنيين والمصورين فترة من الوقت في التحضير للتصوير، قبل أن يلاقيه نجما الغناء عاصي وديانا لتصوير مشاهدهما.

وعن هذه التجربة الأولى التي جمعت بين عاصي وديانا، يقول علاء الأنصاري: "بصراحة نحن قضينا وقتاً ممتعاً مع شخصيتين محببتين لديهما ميزات أخلاقية عالية توازي مميزاتهما الفنية. وقد تعاونا بشكل ودّي جدّاً مع متطلبات العمل والتصوير. لكننا بصراحة عانينا قليلاً من الفنان عاصي الحلاني، ومن مقالبه التي كان يفاجئنا بها، فتتوتّر أعصابنا قلقاً قبل أن نكتشف أنه مجرّد مقلب طريف".

وتابع المخرج: "عندما حضّرنا مكان التصوير وكان يوماً مرهقاً جداً بالتحضيرات فإذا بعاصي يتصل قبل موعد وصوله بدقائق ليبلغنا أنه مضطر للعودة الى بيروت. فإنهارت أعصابنا جميعاً، ولم نستوعب أن يكون بمثل هذه اللامبالاة، حيث قضيناً نهاراً كاملاً وفي مكان بعيد عن المدينة ونحن نحضّر للتصوير، وبكامل فريق الكامل ومعدّات تحتاج لجهد كبير لتحضيرها.

وبينما نحنا في حيرة من أمرنا، وصل عاصي ضاحكاً مبتسماً ليتبيّن لنا أنه مجرّد مقلب من مقالبه الطريفة. فإرتاحت أعصابنا وبدأنا التصوير بجوّ أسري ممتع. وأعتقد أن هذا الكليب سيعجب عاصي وديانا وجمهورهما الكبير في الوطن العربي."