حصريًا لـ "سيدتي نت".. صورة علي شقيق سعد المجرد تنشر لأول مرة

تناقلت مؤخراً العديد من المواقع الإكترونية صورة جمعت والدة النجم سعد المجرد الممثلة المغربية نزهة الركراكي بشاب يشبهه قيل أنه شقيقه الأصغر.

الصورة انتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الإجتماعي، و"سيدتي نت" اتصل بوالدة سعد نزهة الركراكي لتعلق ضاحكة:

"الشخص الذي يظهر في الصورة معي ويشبه سعد إلى حد ما، ماهو سوى أحد المعجبين الذين نكن لهم كامل الحب والإحترام على تعبيرهم وإعجابهم بسعد".

وأضافت أن ابنها سعيد جداً بتفاعل معجبيه مع شهرته ومتابعتهم لكل تفاصيل حياته التي يعتبر فيها جمهوره جزءاً كبيراً لا يتجزأ منها، و أكدت قائلة : أعتبر كل المعجبين بابني هم بمثابة أبنائي .

وفي ردها عن سؤال "سيدتي" ما إذا كان لسعد شقيق، قالت نزهة "فعلاً سعد لديه شقيق يكبره بسنوات إسمه علي ويعيش في لندن".

وخصت نزهة "سيدتي نت" بصورة حديثة جمعت سعد وشقيقه علي في لندن، قبل أيام من سفره إلى لبنان للمشاركة في برنامج "ستار أكاديمي".

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