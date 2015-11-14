النوم الكافى والقهوة أفضل صديق لوقايتك من السكر والحد من المضاعفات

معظم الأشخاص عند الاستيقاظ فى الصباح يتناولون فنجان قهوة بغرض الحصول على التركيز والمساعدة على الاستيقاظ، ولكن وجد أنه أفضل صديق لمريض السكر، وأن إجراء تغييرات بسيطة فى أسلوب الحياة اليومية تساعد على الوقاية من مرض السكر من النوع الثانى.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 80% من حالات السكر من النوع الثانى، من الممكن أن تتأخر أو تمنع الإصابة بالمرض من خلال اتباع أسلوب حياة أفضل، حيث قال البروفسيور Wasim Hanif، المدير الإكلينيكى لمرضى السكر فى مستشفى جامعة برمنجهام، إن أفضل صديق لمريض السكر هو تناول فنجان من القهوة، لأنه يساعد على الحفاظ من الإصابة بالسكر من النوع الثانى، وأن الحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام بشكل جيد من النصائح المهمة للوقاية من السكر.

وحسبما جاء فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية" فإن تناول فنجان من القهوة فى الصباح يساعد على الحماية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، ولخص بحث مقترن بالأشخاص الذين يستهلكون القهوة على المدى الطويل، أقل عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وأن تناول من 3 إلى 4 أكواب يوميا، تقلل من الإصابة بمرض السكر بنسبة 25%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون أقل من كوبين يوميا.

وإن هناك أدلة على أن النوم القليل يؤثر على الهرمونات وعملية الأيض التى قد تكون سببا فى الإصابة بمرض السكر، ووجدت دراسة أن عادات النوم من 522 شخصا الذين فقدوا النوم خلال أيام الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكر.

كما يعتقد الخبراء أن الحرمان من النوم المزمن يساعد على ارتفاع مستوى هرمون التوتر الكورتيزول، مما تعزز مقاومة الجسم للأنسولين، فلا يستطيع استخدام هرمون الأنسولين بشكل صحيح للمساعدة على نقل الجلوكوز إلى خلايا الطاقة.