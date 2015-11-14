القبض على صاحب محطة وقود بكرداسة هرب 5 ملايين لتر سولار للسوق السوداء

واصلت الأجهزة الرقابية ممثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين شن حملاتها على الأسواق لضبط مهربى المواد البترولية والتحفظ على الكميات المضبوطة، حيث كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين تورط صاحب محطة وقود بطريق ناهيا بمنطقة كرداسة بالتصرف فى كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة "السولار" رغم تعطل العدادات السرية الخاصة بالمحطة وعدم إخطار الشركة للإصلاح، حيث تم تهريب 5 ملايين و88 ألفا و600 لتر سولار، إضافة إلى تجميعه 9 آلاف لتر سولار للاتجار بها فى السوق السوداء.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تلاعب صاحب إحدى محطات الوقود بمنطقة كرداسة وتعمده تهريب السولار إلى السوق السوداء بهدف بيعه بأسعار مرتفعة دون وجه حق، فتم تشكيل فريق بحث ومداهمة محطة الوقود وضبط صاحبها.

وقال اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات بعدم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى المنتجات خاصة المواد البترولية المدعمة، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومراقبة السيارات المحملة بالسولار والبنزين منذ خروجها من صانع التعبئة وحتى وصولها إلى منافذ البيع.

وأضاف اللواء محود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تحويل القضايا الخاصة بتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة إلى وحدة غسيل الأموال بالإدارة، والتى ستحولها بدورها إلى الكسب غير المشروع لتحميل المهربين فارق الأسعار، كما سيتم تحويلها إلى مباحث التهرب الضريبى، لتحميل مهربى الوقود الضريبة.

وأكد اللواء محمود العشيرى، على التصدى لمحاولات تهريب السلع المدعمة والممثلة فى الأقماح والدقيق والخبز والبوتاجاز، وتحرير المحاضر للمخالفين بشكل فورى، وتحويلها إلى النيابة العامة، فضلا عن مكافحة ظاهرة الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث يتم حاليا مراقبة ما يطرح فى الأسواق من السلع الغذائية والدواجن واللحوم الأسماك المجمدة، والتى اعتاد المواطنون شراءها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.