افتتاح نفق طريق الملك فهد في الدمام.. اليوم

رفع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لكافة الأعمال البلدية ومتابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لكافة المشروعات التي تنفذها الأمانة بالمنطقة والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير للخدمات البلدية لكافة المستفيدين، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الصيانة في نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز المتقاطع مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، يرافقه مدير عام مرور الشرقية العميد خالد المزروع، وعضو المجلس البلدي الأستاذ فالح الدوسري، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشروعات م. فيصل الثاني، ومدير عام إدارة التشغيل والصيانة م. عبداللطيف الحسن، ومدير عام إدارة السلامة بمرور الشرقية الرائد سلطان الحركان، وعدد من مسؤولي الأمانة وإدارة المرور، ومقاول المشروع.

واطلع الأمين على سير العمل في النفق والذي تم إغلاقه قبل فترة بغرض أعمال الصيانة، واستعرض جميع الأعمال في النفق ونسبة الإنجاز، إضافة إلى جميع أعمال الصيانة التي تم تنفيذها حتى الآن، وفق الجدول الزمني المحدد له.

وعقد الجبير خلال جولته اجتماعا مع المقاول المسؤول عن أعمال الصيانة، استمع خلاله إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز في النفق التي بلغت 100 بالمئة وبزمن قياسي لجميع الأعمال المنجزة، تمهيداً لافتتاح النفق صباح يوم غدٍ السبت.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن هناك متابعة مستمرة من قبل أمانة الشرقية على أعمال الصيانة التي تمت في النفق، وأنه تم رفع تقارير لمعرفة أبرز ما تم إنجازه في النفق، لافتاً إلى وجود زيارات مكثفة للوقوف على موقع العمل وإنجاز أعمال الصيانة التي تمت.

وشدد على أن أمين الشرقية أكد على المقاول المسؤول عن أعمال الصيانة بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدد له، وأنه لن يكون أي تأخير في افتتاح النفق والذي سوف يتم افتتاح يوم السبت -بإذن الله- وذلك حسب المدة المحددة للمشروع، موضحاً أنه تم إنجاز الأعمال فيه بنسبة 100% من أعمال الصيانة التي تمت في النفق، مشيراً إلى أن المقاول أنهى خلال الفترة الماضية كافة أعمال الصيانة المجدولة.

وأضاف أنه تم قبل إغلاق النفق التنسيق مع إدارة مرور الشرقية لعمل تحويلات مرورية، لضمان انسياب الحركة المرورية أثناء فترة الإغلاق، ولضمان عدم حدوث الازدحامات المرورية، وبخاصة أن النفق يعتبر من أهم المداخل الرئيسية لمدينة الدمام.

وذكر أنه تم إزالة السيراميك وتم القيام بترميم الجدار، وكذلك تم استبدال القناة الخاصة بتصريف المياه، وإزالة الإسفلت وإصلاح جميع قنوات التصريف، فيما قام المقاول بتنفيذ أعمال دهان الجدران بمادة مقاومة للرطوبة، وتنظيف جميع قنوات التصريف الداخلية، إضافة إلى القيام بأعمال السفلتة ووضع خطة مرورية لحركة السير لتفادي الازدحامات التي قد تقع جراء أعمال الصيانة.