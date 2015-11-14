مهرجان القراءة يعزز البرامج الإثرائية لدى الطلاب ويزودهم بالإستراتيجيات المعرفية الحديثة

يواصل مهرجان القراءة الثاني عشر الذي تحتضنه أروقة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض - فرع المربع - وبرعاية إعلامية من (الرياض) في نسخته الثانية عشرة على التوالي يواصل برامجه التثقيفية لطلاب التعليم العام في فن القراءة وذلك ضمن أنشطة المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، حيث شهدت أروقة المكتبة نشاطاً معرفياً وتنافساً من الطلاب على البرامج الإثرائية المقدمة لهم.

وحرص المشاركون على تعلم العديد من البرامج التفاعلية التي من شأنها أن تمنحهم طرقاً تساعدهم على التعامل مع فنون معرفية متنوعة وفق أفضل الأساليب التعليمية الحديثة.

وتضمنت الفعاليات العديد من المسابقات والقصص تحت إشراف مختصين ومختصات في فنون القراءة،وأظهرت الفترة الماضية من المهرجان نتائج إيجابية استمراراً لما حققته المهرجانات السابقة وتفاعلاً كبيراً من المشاركين نحو تحقيق أهداف المهرجان والمتمثلة في رفع مستوى الوعي والإدراك بأهمية القراءة.

ويسعى مهرجان القراءة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تزويد مئات الطلاب والطالبات من مراحل التعليم العام ببرامج متنوعة في فنون التعامل مع الكتب والقصص والبرامج الثقافية إضافة إلى تعويد الطلاب على البحث والحرص على ارتياد مراكز مصادر التعلم في المدارس والمكتبات في المجتمع والاستفادة مما تحتويه من مصادر مهمة للمعلومة.

كما يسعى المهرجان الإثرائي التعليمي المعرفي إلى تنمية مواهب فن القراءة لدى الطلاب وتزويد المشاركين بالأسس المعرفية الحديثة وتعزيز الجوانب المضيئة في أحد أهم علوم المعرفة والثقافة،

ويهدف المهرجان في نسخته الثانية عشرة إلى تزويد الطلاب والطالبات من خلال أنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات العمرية إلى تلبية جميع المتطلبات الأساسية ،إضافة إلى تنمية البرامج الاثرائية لدى المشاركين وتزويدهم بالاستراتيجيات الحديثة في القراءة وتعميقها في نفوسهم، وتعريفهم بأهمية القراءة الحرة في بناء المعلومة.

وأكد الطلاب المشاركون أن تلك البرامج سوف تسهم في تعزيز القراءة لديهم، مشيرين في ذات الوقت أن المهرجان قد أظهر مدى الحاجة إلى مثل هذه النشاطات.

وفي نهاية البرنامج تنظم إدارة المهرجان جولة تعريفية للمشاركين على أجنحة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إضافة إلى تسليمهم مجموعة من الهدايا والقصص والكتب التي تناسبهم..تجدر الإشارة إلى أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب يستهدف من خلال هذا المهرجان عدداً كبيراً من طلاب مدارس التعليم العام ويقدم لكل فئة مايناسبها من برامج من قراءة حرة وأسئلة ناقدة ومسابقات ومسرحية القراءة.