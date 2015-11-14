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دعوة لتشجيع المعيدات على الدراسة في الداخل

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دعوة لتشجيع المعيدات على الدراسة في الداخل دعوة لتشجيع المعيدات على الدراسة في الداخل

    أوصى وكلاء الجامعات في اجتماعهم التنسيقي الثاني في جامعة حائل على تشجيع النشر العلمي باللغة العربية، وكذلك علی تشجيع التعاون في مجال البحوث المشتركة بين المتخصصين في الجامعات وإيجاد قاعدة بيانات بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتضنت التوصيات دعوة لحرص الجامعات على كفاءة المتقدمين للوظائف الأكاديمية، وتشجيع المعيدات والمحاضرات على الدراسة في الداخل، وأن تتبنى الجامعات برامج داخلية ومشتركة بهذا الخصوص.

وكان مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم قد شهد، الاجتماع التنسيقي الثاني لوكلاء الجامعات السعودية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد د. البراهيم في كلمة له على أهمية اللقاء في نقل الخبرات وأن يتجه اللقاء إلى بحث أوجه التعاون بين وكالات الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن وكالة الدراسات العليا من أهم الوكالات بالجامعات، بما أن عملها يمثل البوصلة التي توجه الجامعة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك لوائح داخلية تتناسب مع كل جامعة وفقًا لخططها الاستراتيجية، ويمكن الجامعات من السير قدمًا نحو تحقيق أهدافها، ومؤكدًا على أهمية أن تكون ورش العمل والاجتماعات المشابهة جسورًا من التعاون، وأن تفعل ذلك بشكل حقيقي يفيد الجامعات السعودية.

وألمح د. البراهيم إلى أنه لم يُستفد بعد من التعاون بين الجامعات، إذا تمت المقارنة بينه وبين تعاون الجامعات السعودية مع الجامعات غير السعودية.

من جانبه، أكد وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالله الدوسري أننا نسعى إلى رفع جودة العمل في الجامعات من نواحي البحث والخدمات التي تقدمها الجامعات، للدراسات العليا والبحث العلمي.

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