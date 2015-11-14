مؤتمر مكافحة الجرائم المعلوماتية يوصي بإنشاء مركز وطني متخصص

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقيم تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ونظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثّلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات خلال الفترة 28-30/1/1437ه، وافتتحه وزير العمل وزير التعليم بالنيابة د. مفرج بن سعد الحقباني بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال في الرياض.

وقدم مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان في كلمته خلال الجلسة الختامية شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على رعايته لهذا المؤتمر الدولي ومتابعته واهتمامه، مثمناً ما تحظى به الجامعة من اهتمام وحرص، كما شكر المشاركين والمشاركات والحضور رجالا ونساءً، ونوه أن المؤتمر حظي بتفاعل كبير كان له دور في نجاح المؤتمر.

وتلا رئيس اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للمؤتمر عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. عيسى بن عبدالله العيسى توصيات المؤتمر، حيث أوضح أنه تمت التوصية بالتأكيد على أهمية عقد المؤتمر بشكل دوري كل عام وإلقاء الضوء في كل دورة على أحد أنماط الجريمة المعلوماتية وفقاً للمستجدات الحديثة، إضافة إلى التوصية بإنشاء مركز وطني متخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبين العيسى أن المشاركين أوصوا بالتأكيد على القيام بحملات مستمرة لتوعية جميع فئات المجتمع بأنماط الجريمة المعلوماتية والتعريف بالجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم، والتوصية بفتح باب الشراكة والتعاون داخلياً وخارجياً في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتوصية بالتأكيد على قيام المربي بدوره تجاه الصغير وتفعيل الاجراءات النظامية لمحاسبته في حال تقصيره، والتوصية بإعداد أدلة إجرائية للضبط والتحقيق في الجرائم المعلوماتية.

وأوصى المشاركون والمشاركات بإعداد برامج تربوية وإعلامية وتقنية لحماية الصغار من خطر الجرائم المعلوماتية، والتوصية بحث الجهات الحكومية والأهلية على ضرورة تأمين وسلامة التعاملات الالكترونية وفق معايير وطنية محددة وتفعيل البوابة الوطنية، التوصية بتحديد جهة مسؤولة عن حماية البنى التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، وأخيراً التوصية بدعم المؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب والمختصين في أمن المعلومات على أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يشار إلى أن المؤتمر نظّم تسع ورش تدريبية متخصّصة، إضافة إلى حلقات نقاش ومحاضرات قدّمها نخبة من المدرّبين والخبراء المختصّين من داخل المملكة وخارجها، كما أقيم معرض مصاحب في قاعة بريدة بالفندق.