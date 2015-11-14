الجوازات: لا صحة لإحالة موظفي منفذ الوديعة إلى التحقيق

أصدرت المديرية العامة للجوازات بياناً أمس الجمعة نفت فيه صحة إحالة موظفي منفذ الوديعة للتحقيق.

وقال البيان: "توضح المديرية العامة للجوازات أن ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (البصمة تحيل موظفي جوازات للتحقيق)، أنه لا صحة له نهائياً، وأنه لم يتم اي حديث اعلامي مع مسؤولي جوازات منطقة نجران بهذا الخصوص، وأن ما تقوم به جوازات منفذ الوديعة كما في سائر منافذ المملكة الحدودية البرية والجوية والبحرية، حيث الإجراءات بأخذ الخصائص الحيوية (البصمة) باستخدام جميع الأصابع العشرة لليدين، إضافة للوجه والعين عن طريق الأجهزة التقنية الحديثة المتقدمة، التي تم توفيرها لخدمة المسافرين.

وتضيف الجوازات في بيان لها أنه لا يوجد أي تحقيقات جارية مع العاملين في المنفذ، كما أنه لا توجد أي قضية في الوقت الحالي تستوجب التحقيق مع أحد منسوبينا في المنفذ، وأنهم جميعاً يقومون بأعمالهم المناطة بهم على الوجه الأكمل بكل إخلاص وتفان، وكلنا ثقة بهم، فهم واجهة البلاد في المنفذ الذين نفتخر بجهودهم، وما يبذلونه واجب وطني يتشرفون بأدائه خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وقالت المديرية في ختام بيانها: "تأمل المديرية العامة للجوازات من الإعلاميين، عدم نشر أي موضوع يخص الجوازات إلا بعد التحقق من صحة الخبر من خلال المصادر الرسمية، بالاستفسار من الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة، أو عن طريق الموقع الرسمي للجوازات، أو المتحدث الرسمي للقطاع، أو من خلال الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمديرية العامة للجوازات.