خماسي ريال مدريد المصابين يتدربون في الراحة من أجل الكلاسيكو

(في): واصل الخماسي المصاب بفريق ريال مدريد الإسباني تدريباتهم التأهيلية اليوم الجمعة، على الرغم من قرار المدرب رافائيل بنيتيز بمنح لاعبي الفريق المتاحين راحة حتى يوم الإثنين المقبل.

ويعاني البرزايلي مارسيلو والفرنسي كريم بنزيمة والكوستاريكي كيلور نافاس والثنائي الإسباني داني كارباخال وسرخيو راموس، من إصابات مختلفة ويؤدون تدريباتهم التأهيلية، حيث كان من المقرر أن يكونوا ضمن صفوف منتخباتهم المختلفة بسبب الاستحقاقات الدولية.

ويعد الهدف الأساسي للفريق الملكي في الفترة الحالية هو استعادة أكبر قدر ممكن من اللاعبين المصابين من أجل الاستعداد لموقعة "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم 21 نوفمبر الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ولم يتم تحديد موعد شفاء اللاعبين المصابين الذين يخوضون فترة مكثفة من التأهيل من أجل تدعيم قائمة الفريق في هذه المباراة. ولهذا، قرر اللاعبون الحضور إلى النادي اليوم الجمعة من أجل مواصلة عمليات التأهيل، حسبما أفاد به النادي.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف البلاوجرانا، قبل موقعتهما المرتقبة في الجولة المقبلة، الثانية عشر، بالليجا.