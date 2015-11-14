تقارير - سونج لن يقود تشاد أمام مصر

أشارت تقارير إخبارية إلى أن الكاميروني ريجوبير سونج لن يقود المنتخب التشادي في مواجهة مصر في ذهاب تصفيات كأس العالم 2018.

ويستضيف المنتخب التشادي نظيره المصري يوم السبت في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

وكان سونج قد تولى تدريب المنتخب التشادي منذ أيام إلا أن التقارير تشير إلى أن الكاميروني لن يقودهم أمام مصر بعد أن نفت توقيعه للعقود.

الاتحاد التشادي أعلن قبل أيام أنه يبحث عن مدير فني ذو سيرة ذاتية جديدة وسبق له خبرة مع أندية أو منتخبات كبيرة.

وهذه التقارير تعني أن المنتخب التشادي سيواجه مصر بمدير فني مؤقت في ظل عدم الاتفاق مع سونج.