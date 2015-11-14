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البرازيلي برونو سيزار يوقع لسبورتنج لشبونة

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البرازيلي برونو سيزار يوقع لسبورتنج لشبونة البرازيلي برونو سيزار يوقع لسبورتنج لشبونة

لشبونة،(إفي): فجر البرازيلي برونو سيزار مفاجأة بتوقيعه لنادي سبورتنج لشبونة الذي يقوده المدرب جورجي جيسوس بعد فترة قصيرة من انضمامه لاشتوريل الصيف الماضي.

وأقنع لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاما جيسوس في المبارايات العشر التي خاضها مع اشتوريل في دوري الدرجة الاولى، ووقع لسبورتنيج حتى عام 2020 بشرط جزائي 60 مليون يورو.

وفي ظل غلق سوق الانتقالات الآن، سيتدرب سيزار مع زملائه الجدد في سبورتنج حتى يناير عندما تعاد فتح فترة القيد.

ولعب سيزار للمنتخب البرازيلي في مبارتين وديتين عام 2011.

وكان سيزار قد لعب تحت قيادة جيسوس في بنفيكا عام 2011 قادما من كورينثيانز.

ولعب 60 مباراة مع بنفيكا منها 40 أساسيا في موسم ونصف سجل خلالها 13 هدفا حتى انتقل في صيف 2013 إلى الاهلي الاماراتي مقابل خمسة ملايين يورو.

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