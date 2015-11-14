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صورة - قميص إسبانيا الاحتياطي مستوحى من روح الفوز بنسخة 2008

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صورة - قميص إسبانيا الاحتياطي مستوحى من روح الفوز بنسخة 2008 صورة - قميص إسبانيا الاحتياطي مستوحى من روح الفوز بنسخة 2008

باريس، (إفي): قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم وشركة الملابس الرياضية الألمانية (أديداس) قميص الوطني الاحتياطي اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس، وهو الزي الذي سيرتديه أبناء فيسنتي ديل بوسكي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وجاء تصميم القميص مستوحى من روح الفوز بنسخة 2008 ، التي استضافتها دولتي النمسا وسويسرا مناصفة، بهدف فرناندو توريس في شباك المنتخب الألماني في المباراة النهائية وكان يشرف على تدريب الماتادور الإسباني وقتها الراحل لويس أراجونيس، حسبما أفادت الشركة الرياضية في بيان لها.

وسيحمل هذا القميص اللون الأبيض في غالبية أجزائه بالإضافة إلى "مثلثات عديدة باللون الأحمر ذات الطابع الثوري والمختلف" وتم وضع العلم الإسباني "مباشرة فوق القلب" أين تولد "كل المشاعر" الإنسانية.

ومن أجل حفل التقديم، الذي ظهرت خلاله قمصان ستة اتحادات أخرى، صممت الشركة الألمانية "فيوتشر أرينا"، "وهو أول استاد بصري في العالم" ويسع لـ50 ألف متفرج بصري، حيث يظهر تفاعلهم مباشرة مع كل هدف أو فرصة ضائعة.

وشارك العديد من اللاعبين الشباب من ألمانيا وإسبانيا وروسيا وبلجيكا والدنمارك والسويد في هذه المباراة القصيرة بصحبة النجم الفرنسي ومدرب فريق الشباب بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، ونجم برشلونة السابق تشابي هيرنانديز ولاعب أرسنال، الألماني بير ميرتساكر.

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