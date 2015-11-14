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بالفيديو - رعب فرنسا.. قنبلة تخترق ملعب ودية ألمانيا وقتلى وجرحى لأسباب مجهولة

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بالفيديو - رعب فرنسا.. قنبلة تخترق ملعب ودية ألمانيا وقتلى وجرحى لأسباب مجهولة بالفيديو - رعب فرنسا.. قنبلة تخترق ملعب ودية ألمانيا وقتلى وجرحى لأسباب مجهولة

اخترقت صوت قنبلة إطار ملعب دي فرنس ولقاء فرنسا الودي أمام ألمانيا وسط سقوط جرحى وقتلى خارج الملعب.

فرنسا انتصرت وديا على حساب ألمانيا 2-0 في لقاء ودي استعدادا لمنافسات أمم أوروبا التي ستقام في فرنسا.

وقبل نهاية المباراة بدقائق وقعت أحداث مؤسفة خارج إطار الملعب وسقط 18 قتيلا حسبما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الشرطة.

وكان يحضر المباراة فرانسوا هولاند رئيس فرنسا والذي خرج سريعا من مدرجات الملعب بعد سماع أصوات النيران.

وتشير التقارير الفرنسية حتى الآن إن سبب وقوع الضحايا هو انفجار حدث بجوار ملعب المباراة.

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وعلى الجانب الأخر أشارت ITele الفرنسية على احتجاز رهائن في إحدى مناطق العاصمة الفرنسية بينما تم إغلاق بوابات الملعب وتقرر بقاء الجماهير داخل أرضية الملعب للحفاظ على سلامتهم قبل أن يغادر الجميع أرضية الملعب بسلام.

وأشارت صحيفة فرانس 24 إن ما حدث بجوار ملعب ستاد دي فرنس سبب تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وأكد أوليفر بيرهوف مدير الألماني بوصول تهديد بوجود قنبلة في فندق إقامة الفريق قبل المباراة بساعات. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع

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