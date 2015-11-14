المملكة داعم فاعل ومؤثّر في الاقتصاد العالمي.. وقبلة آمنة للاستثمارات

تبدأ قمة مجموعة العشرين اعمالها غداً في انطاليا حيث تركز على مشكلات الاقتصاد العالمي, وتشجيع نمو اقتصاد قوي ومستمر فيما تناقش الى جانب التعاون الدولي والقضايا العالمية, مكافحة الإرهاب, والحرب في سورية والهجرة.

جوكسو لـ «الرياض»: 486 شركة سعودية في تركيا.. وأراضٍ مجانية وإعفاءات جمركية وقروض للمستثمرين

ويعوّل المراقبون على المملكة الإسهام الفعال في هذه المهمة من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول. واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي، حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية.

وشكّل دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.

وكان لنجاح القيادة في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وكشف الدكتور مصطفى جوكسو مستشار الرئيس التركي لشؤون الاستثمار بأن حجم الاستثمار ارتفع بين تركيا والمملكة من قيمة لا تتجاوز 15 مليار دولار إلى 136 مليار دولار مشيراً في تصريح ل»الرياض» بأن أعداد الشركات السعودية في تركيا تتزايد بشكل مستمر وقد بلغت حتى العام الماضي أكثر من 486 شركة.

وأوضح جوكسو أن السعوديين الذين سيستثمرون في مجال الصناعة ستقدم لهم العديد من التسهيلات والمميزات كالإعفاء الضريبي والجمركي والأرض المجانية والقروض الميسرة مبيناً بأن قانون الضرائب في تركيا يكون على مقدار الأرباح وليس رأس المال وهو بواقع 20%من الأرباح نظراً لاعتماد أنقرة على الضرائب.