زيادة القروض العقارية بنسبة ٣٠٦٪ عن المستهدف

نجح صندوق التنمية العقارية في رفع نسبة السداد لدفعات القروض الخاصة لتصل 80% منذ إنشاءه عام 1395 وحتى العام المالي المنصرم 351436 الذي حقق فيه نسبة ارتفاع في السداد بلغت14%، ووصلت المبالغ المسددة 99 مليارا و489 مليون ريال من إجمالي المستحق وقدره 124 مليارا و370 مليون ريال، وحقق الصندوق نسب سداد عالية في جميع أشكال القروض التي يقدمها الخاصة والإسكان والاستثمار، التي بلغت من إنشائه 255 مليار ريال، وسجلت قروض الاستثمار أعلى نسبة تحصيل حيث وصلت97%.

إقراض 255 ملياراً خلال 40 سنة وإسهام بـ 43% من نسبة صناديق التنمية المتخصصة

وحسب تقرير الصندوق للعام المالي 351436، فقد حظي خلال سنوات خطة التنمية التاسعة المنتهية هذا العام برعاية من القيادة تمثلت في دعم رأس ماله بأكثر من ٧٢ مليار ريال مما مكن الصندوق خلال سنوات الخطة من زيادة عدد القروض الموافق عليها بنسبة ٣٠٦٪ عن المخطط له فقد وافق خلالها على اقراض أكثر من 284 ألف مواطنا بمعدل ٥٧ الف مواطن سنويا بقيمة قروضهم 131 مليارا و398 مليون ريال ساهمت في انشاء337 ألفا و168 وحدة سكنية، بينما كان هدف الصندوق خلال الخطة تمويل بناء ١٠٨ الاف وحدة سكنية من خلال تقديم ٩٠ الف قرض في مختلف مناطق المملكة بمعدل ١٨ الف قرض سنوي، كما شكلت نسبة القروض الخاصة المقدمة خلال خطة التنمية التاسعة ٣٧٪ من جملة القروض الخاصة التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه.

ويعتبر صندوق التنمية العقارية من أهم صناديق التنمية الحكومية المتخصصة وأعلاها من حيث قيمة القروض المقدمة حيث ساهم بمبلغ ٢٥٥ مليار ريال تشكل نسبته ٤٣٪ من جملة ما قدمته هذه الصناديق التي بلغ ما صرفته بما فيها " العقاري" منذ انشائها وحتى نهاية العام المالي المنصرم حسب بيانات الميزانية الصادرة من وزارة المالية حوالي ٥٨٧ مليار ريال.

وبالعودة إلى عام التقرير الأخير للصندوق فقد بلغت عدد الطلبات الموافق عليها منذ بداية الاقراض وحتى نهاية السنة المالية المنصرمه ٩٤٧ألفا و٢٧٤ طلبا بقيمة تقدر ب ٣٣١ مليارا و١٧١ مليون ريال، كما بلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ انشائه وحتى نهاية العام المالي محل التقرير ٧٩٣ ألفا و٧٦٢ قرضا بقيمة ٢٥٥ مليار ريال.

وفيما يخص المعفى عن سدادهم من المستفيدين من قروض الصندوق فقد بلغ عدد المعفى عنهم لوفاتهم من بداية الاعفاء وحتى نهاية العام المالي محل التقرير 69 ألفت و204 مقترضا وتجاوز المعفى عنه في عام التقرير 3800 مواطن بلغت قيمة قروضهم ٨٠٨ ملايين ريال، كما وصل عدد من أعفي عن سداد قسطين 422 ألفا و34 مواطنا وعوضت وزارة المالية الصندوق خلال العام بمبلغ ١٠٠ مليون ريال ليتجاوز إجمالي مبلغ التعويض المستلم حتى نهاية العام المالي للتقرير ثمانية مليارات.

وعن عدد الطلبات خلال العام المنصرم، فقد أوضح التقرير موافقة الصندوق على ٤٤ ألفاً و٧٨٧ طلبا بإجمالي بلغ ٢٢ مليارا و٣٧٤ مليون ريال كما بلغ اجمالي القروض التي قدمها الصندوق العقود الموقعة خلال نفس الفترة ٣٧ ألفاً و ٩٦١ قرضا بقيمة 18 مليارا و910 ملايين ريال اسهمت في انشاء 45 ألفاً و ٥٥٣ وحدة سكنية.

ووصلت عدد العقود الممولة عن طريق برنامج الضامن فلل/شقق الى 4556عقدا تبلغ قيمتها الاجمالية (2،243)مليون ريال ووصل عدد القروض الممولة لتملك وحدات سكنية جاهزة فلل/شقق خلال العام المالي الحالي(6،919) قرضا تبلغ قيمتها الاجمالية(3،444) مليون ريال وبلغ عدد العقود التي استفادت من برنامج التمويل الاضافي ٧٦٧ عقدا بقيمة اجمالية ٣٦٨ مليون ريال ، وتم خلال العام محل التقرير فك الرهن عن عقار ١٢ألفاً و٢٥٣ مقترضا.

وبلغت قيمة قروض الاستثمار أربعة مليارات و٦٦٩ مليون ريال سدد منها خلال العام المالي الماضي ٢٢ مليون ريال لتصل نسبة السداد من بداية الاقراض حتى نهاية العام محل التقرير ٩٧٪، كما بلغت القروض الخاصة الموقعة بنهاية نفس العام 37 ألفاً و961 عقدا بقيمة ١٨ ملياراً و٩١٠ ملايين ريال ساهمت في انشاء ما يزيد على ٤٥ الف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.