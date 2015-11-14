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نبيل نعيم: عاصم عبد الماجد يريد إدخال الإخوان فى تفاوض مع النظام

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نبيل نعيم: عاصم عبد الماجد يريد إدخال الإخوان فى تفاوض مع النظام نبيل نعيم: عاصم عبد الماجد يريد إدخال الإخوان فى تفاوض مع النظام
قال نبيل نعيم، القيادى الجهادى السابق، إن تحريض عاصم عبد الماجد على الثورة المسلحة، يؤكد أن الجماعة الإسلامية بدأت تعود لنهجها القديم، من استهداف للسياح والأقباط للضغط على ، موضحًا أن عبد الماجد يريد إدخال الإخوان فى تفاوض مع النظام، لذلك يحرضهم على استخدام السلاح بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نعيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الجماعة الإسلامية، رغم إعلانها عن مراجعات فكرية، إلا أن بعض قياداتها تخلى عن هذه المراجعات، وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد، وبدأ يتجه للعنف من جديد.

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مصر 365

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