محمد عمر يعلن عبر في الجول: استقبل من منصبي في الاتحاد.. ' الخطأ في كل مكان '

أعلن محمد عمر استقالته من منصبه كرئيس جهاز الكرة بنادي الاتحاد السكندري بسبب "الخطأ في كل مكان".

الاتحاد تلقى خسارة قاسية من الإسماعيلي بخماسية مقابل لاشيء في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

لتهاجم جماهير إسكندرية الجهاز الفني بالكامل للاتحاد ومجلس إدارة الفريق.

وقال محمد عمر لـFilGoal.com: "أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس بجهاز الكرة لنادي الاتحاد".

وأضاف "يوجد أخطاء فنية وأخطاء إدارية وأزمات داخل الفريق وداخل الجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: " جلست أكثر من مرة مع مجلس الإدارة وأبلغتهم بكل ذلك ولم يحدث أي شيء. استقلت وأرى ضرورة رحيل الجهاز الفني بالكامل".

ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة.