إبراهيم صلاح: كوبر استدعاني تقديرا لإصابتي السابقة مع المنتخب

أثنى إبراهيم صلاح نجم المنتخب المصري على كيفية تعامل مدرب الفريق هيكتور كوبر مع القوام الرئيسي للفراعنة من لاعبين.

إبراهيم صلاح انضم لمنتخب مصر رغم أنه فقد مكانه الأساسي في الزمالك لزميله في الفريق الأبيض والفراعنة طارق حامد.

وعن ذلك تحدث إبراهيم صلاح عبر قناة الحياة "كوبر قدر موقفي، وأني أصبت من قبل مع المنتخب".

وتابع "إصابتي مع المنتخب كانت سببا في ابتعادي عن الملاعب وتشكيل الزمالك، لهذا أقدر له كثيرا ضمي لهذا المعسكر وثقته في قدراتي".

وجاءت تصريحات إبراهيم صلاح قبل صدام مصر مع مضيفتها تشاد في ذهاب مرحلة تمهيدية من تصفيات إفريقيا المرشحة لكأس العالم 2018.

وعن المباراة تحدث إبراهيم صلاح "لن تكون سهلة أبدا. فزنا على تشاد في تصفيات إفريقيا بالخمسة، لكن منذ ذلك الحين تغير هذا المنتخب تماما وتم تبديل مدربه وسيكون اللقاء صعبا، لكننا مستعدون تماما".