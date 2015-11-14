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رسميا - الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق مع طارق العشري.. ' فضلنا على المقاولون '

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رسميا - الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق مع طارق العشري.. ' فضلنا على المقاولون ' رسميا - الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق مع طارق العشري.. ' فضلنا على المقاولون '

توصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع طارق العشري على تدريب الفريق خلفا لستويكو ملادينوف الذي قرر النادي إقالته.

وصرح جاسر منير مدير عام النادي لـFilGoal.com بأن العشري سيوقع على عقد يمتد لسنة.

وسيعاون طارق العشري في الاتحاد محمد إبراهيم كمدرب وإسلام يوسف لحراس المرمى مع ترشيح لمحمد مرعي كإداري.

لا للمقاولون

وقال محمد مصيلحي رئيس النادي الأسبق لـFilGoal.com إنه استقبل جلسة حضرها طارق العشري للتحدث معه من أجل قيادة زعيم الثغر.

وأفصح مصيلحي "العشري حصل على عرضين خلال 24 ساعة، الأول من المقاولون العرب ثم جاء عرض الاتحاد السكندري".

وأكمل "العشري وافق على عرض الاتحاد السكندري وفضل زعيم الثغر للعودة إلى دياره رغم أن عرض المقاولون كان أكبر ماليا".

وعلم FilGoal.com أن العشري اختار محمود عطا ليعمل معه في الجهاز الفني كمدرب عام بعد استقالة محمد عمر من المنصب.

وسيجتمع الاتحاد السكندري مع ملادينوف يوم السبت لإتمام خطوات فسخ التعاقد معه.

وكان العشري قد استقال بعد انطلاق الموسم الجديد من تدريب الشعب الإماراتي وعاد لمصر.

وجاء قرار الاتحاد بتغيير الجهاز الفني عقب خسارة زعيم الثغر أمام الإسماعيلي بخمسة أهداف من دون رد.

الاتحاد السكندري من أصل 5 مباريات خاضها فاز في اثنتين وتعادل مرة وخسر في جولتين.

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