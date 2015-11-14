رئيس سموحة لـ في الجول: حسن شحاتة؟ أقسم بالله ميمي مكمل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة دعمه لميمي عبد الرازق كمدير فني للفريق السكندري، عكس ما تردد مؤخرا.

وكانت التقارير قد ربطت بين سموحة وطارق العشري ومن بعده ظهر اسم حسن شحاتة لتدريب الفريق بعد استقالة الأخير من قيادة المقاولون العرب.

وعقب فرج عامر لـFilGoal.com "حسن شحاتة مرشح لتدريب الفريق؟ أقسم بالله أن ميمي عبد الرازق مستمر في منصبه".

وتابع "كل الدعم حاليا نمنحه لميمي عبد الرازق في قيادة الفريق".

سموحة دخل الموسم تحت لواء المدير الفني محمد يوسف، قبل إقالته سريعا مع الجولات الأولى من انطلاق مسابقة الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز الـ11 في جدول الدوري من فوز واحد وتعادل وخسارتين من 4 مباريات.