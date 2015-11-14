21 ألف مشارك بفعالية " امش 2015" في مرسى ياس

حظيت فعالية امش 2015 التي أقيمت أمس على حلبة مرسى ياس، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمشاركة أكثر من 21 ألف شخص.

واستقطبت الفعالية السنوية عدداً قياسياً من المشاركين، إذ تواجد الآلاف على حلبة الفورمولا1 بقمصانهم البيضاء والسوداء التي تحمل شعار الحملة للمشي في مسار الحلبة الذي يبلغ طوله 5.5 كلم..

وليشاركوا في الأنشطة الترفيهية التفاعلية التي أقيمت في القرية الترفيهية التي تضمنت عروضاً عائلية حية وتحديات رياضية وبدنية ومحطات لتناول الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى عروض موسيقية شملت حضور مغني الراب العالمي دي جاي أونك وزميله دي جاي مونتاي اللذين أديا أغنيتهما الشهيرة «وولك إت آوت» والتي رافقت حملة امش 2015.

تحسين

وتشهد الحملة عامها التاسع، وتعد أكبر المبادرات التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة، وأطولها عمراً في الإمارات، وتسعى إلى تشجيع المشاركين على اتباع نمط حياة صحي من خلال القيام بالنشاطات الرياضية وتوعيتهم حول المشاكل الصحية المتعلقة بأسلوب الحياة ومن ضمنها مرض السكري.

إحصاءات

وقد أظهرت الإحصائيات التي نفذت خلال الحدث أن متوسط مؤشر كتلة الجسم للمشاركين في فعالية امش 2015 يبلغ 25.5، وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم للسيدات 26.8، أما بالنسبة للرجال فقد بلغت 24.4، مقارنة بالبيانات التي جمعت خلال الفعالية ..

والتي بلغ فيها متوسط مؤشر كتلة الجسم 25.8 لدى المشاركين بشكل عام ومتوسط المؤشر الخاص بالسيدات 25.1، أما الرجال فقد بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم 26.7. وتفوقت فعالية امش في عام 2015 على دورة العام الماضي في نسبة الحضور من جيل الشباب، بلغت نسبة الحضور الذي تراوحت أعمارهم بين 16 و35 عاماً 54% ...

وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم 23، وبلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم للمشاركين من عمر 16 عاماً ولغاية 25 عاماً 25.1، أما المشاركون الذين تراوحت أعمارهم بين 26 و35 عاماً فقد بلغ متوسط مؤشر كتلة الجسم الخاص بهم 25.1، ولم تتعد نسبة المشاركين ضمن هذه الفئة العمرية أكثر من 15% من المشاركين في فعالية امش 2014.

وقاية

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة في أبوظبي ان فعالية امش تمثل الدعم المستمر الذي يشكل جزءاً من النهج الذي نسعى لتحقيقه، وهو شعار هيئة الصحة «الوقاية خير من العلاج»، ورؤية مشهد المسار الذي امتلأ بالمشاركين في فعالية المشي يثبت أن سكان الإمارات يهتمون بصحتهم بشكل جدي ومدركون بخطر مرض السكري، ويسعون بشغف كبير للحصول على الفعاليات والأنشطة الرياضية التي يحتذى بها.

وأضاف: «تشكل فعالية امشِ جزءاً حيوياً من مهمتنا الهادفة إلى تثقيف المجتمع حول القضايا الصحية التي تشكل أولوية في حياتنا بما في ذلك مرض السكري. وقالت الدكتورة مها تيسير بركات، المدير العام لهيئة الصحة في أبوظبي:

نحن سعداء بمشاهدة هذا الإقبال الكبير والحماس الذي نلتمسه من مختلف الناس المشاركين معنا بهذه الفعالية التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الصحة ضمن بيئة تعليمية ترفيهية..

وتحقيق منهج حياة صحي لتقليل الإصابة بالأمراض، لذا يجب علينا جميعاً المحافظة على ممارسة الرياضة وتناول المأكولات الصحية وبطريقة صحيحة، ونحن متحمسون لرؤية المزيد من المشاركات في الدورات القادمة لفعالية امش.

منتدى

كما أقيم صباحاً منتدى هيلث أكس الصحي باستضافة مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري وحلبة مرسى ياس، وبدعم من هيئة الصحة في أبوظبي بحضور عدد من أهم المتحدثين في مجال الصحة واللياقة البدنية والتغذية السليمة ممن قدموا سلسلة من النقاشات حول موضوع»التغذية من كل الجوانب«.

وقال سهيل الأنصاري، الرئيس التنفيذي في وحدة مبادلة للرعاية الصحية ورئيس مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: لقد كانت امش 2015 فرصة رائعة للتواصل مع المجتمع الإماراتي وإطلاعهم على الخدمات التي نقدمها وعلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام طعام صحي، وقد عمل اليوم بنصيحتنا مئات الآلاف من أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

فعاليات رياضية

قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: نشكر كل من شارك معنا في امش 2015 وساعد في إنجاح الفعالية، كما نود تهنئة شركائنا من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكّري وهيئة الصحة في أبوظبي وجميع الداعمين الأساسيين الآخرين لجهودهم في جعل الدورة التاسعة من فعالية امش أكثرها نشاطاً.

وأضاف:»تتمتع مواضيع اللياقة وأسلوب الحياة الصحي باهتمام متزايد في دولة الإمارات ونحن فخورون بالمساهمة التي تقدمها حلبة مرسى ياس في دعم هذا الاهتمام من خلال استضافة وتنظيم فعالياتنا الرياضية الأسبوعية ابدأ في ياس وتدريب في ياس والرياضة في ياس، ونتمنى أن ينضم الجميع إلينا في ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، ونتطلع لرؤية المجتمع متوحداً مرة أخرى في امش 2016".