القيادة أولت النهضة التعليمية عناية مباشرة

أكد مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى خلال اجتماعه الأول الذي عقده للعام الدارسي 2015/‏2016م أهمية مواصلة جهود القيادة والدولة ممثلة في جهاتها التربوية من وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية ومجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة على تحقيق جودة التعليم المنشودة والارتقاء الدائم بالمنظومة التعليمية.

وأشاد المجلس بالنهضة التعليمية التي تشهدها الدولة في ظل العناية الكريمة والاهتمام المقدر من قبل قيادة الدولة للتعليم من خلال الطالب والمعلم والمدرسة في عناية مباشرة بالميدان التربوي لتمكينه من أداء دوره وتجويد مخرجاته.

ترأس الاجتماع الذي عقد مساء أمس بمقر المجلس في مدينة الذيد راشد عبدالله المحيان رئيس المجلس، وحضر الاجتماع الدكتور علي سالم الطنيجي نائب رئيس المجلس وعلي سيف النداس أمين سر المجلس والدكتور سعيد عبيد بالليث المدير التنفيذي للمجلس وسلطان مطر دلموك مسؤول لجنة الإعلام والعلاقات العامة ومهير عبيد الخيال مسؤول اللجنة التعليمية والتربوية وخفية محمد حمودة رئيسة لجنة الأنشطة والفعاليات وكل من الأعضاء حمد خليفة الشوين وعلي سالم بالرشيد.

في بداية الاجتماع رحب راشد المحيان بالحضور وشكرهم على تواصلهم الدائم مع المجلس وجهودهم في دفع المسيرة التربوية من خلال أفكار تطويرية لخدمة البيئة التعليمية النشطة، وقال إن المجلس حقق نجاحاً ملموساً وسمعة وطنية نتيجة أعماله وجهود أعضاء وعضواته،

قرار

قرر المجلس تنظيم فعالية بيوم الشهيد يوم الأحد 29/‏11/‏2015 استجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن.