سيف بن زايد يحضر أفراح الكعبي والكتبي والنعيمي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حفل زفاف كل من محمد علي بن صبيح الكعبي إلى كريمة عبيد محمد بن حاذه الكتبي، ومحمد عبيد بن حاذه الكتبي إلى كريمة خلفان المر راشد النعيمي.

وحضر الحفل، الذي أقيم، عصر أمس بقاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات، الشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وشيوخ ووجهاء القبائل، وحشد كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل مشاركة فرق شعبية بعروض وفقرات منوّعة من التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة.