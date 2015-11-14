النني: هذه ميزة خططية ممتازة في هيكتور كوبر

تحدث محمد النني نجم منتخب مصر عن ميزة خططية رائعة لهيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، وذلك قبل ساعات من مواجهة تشاد في التصفيات المرشحة لكأس العالم 2018.

وقال النني عبر قناة الحياة: "كوبر ليس مدربا دفاعيا أبدا، على العكس".

وشرح "كوبر يلعب بثنائي هجوم وخلفه ثنائي على الجناحين ويتحرك لاعب في وسط الملعب تحت خط المقدمة".

وأضاف "ما يهتم به كوبر ليس اللعب الدفاعي، بل التنظيم الدفاعي".

وفسر "المدرب يهتم جدا بكيف نتمركز أثناء الهجوم لقطع كل السبل أمام منافسنا في تشكيل مرتدة على مرمى منتخب مصر".

وأتم "هذه ميزة مهمة جدا في الجهاز الفني. لكن كوبر مدرب هجومي".