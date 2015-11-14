كرة يد - بحضور بيسيرو والجماهير الأهلي يفوز على الطيران في لقاء مثير

نجح النادي الأهلي في الفوز على ضيفه الطيران في دوري اليد 22-20 في لقاء مثير ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت المباراة التي أقيمت في صالة النادي الأهلي حضور أعداد كبيرة من جماهير الأهلي.

كما حرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على حضور المباراة.

وجاءت المباراة مثيرة على مدار الشوطين. فانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 13-12 قبل أن تستمر الإثارة في الشوط الثاني وتنتهي المباراة بفارق هدف للأهلي.

وكان الأهلي قد خسر اللقاء السابق في الجولة الرابعة أمام الزمالك في أخر ثانية من المباراة.