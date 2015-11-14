بالفيديو - الكاميرون تلتهم النيجر وتضع قدما في مجموعات تصفيات المونديال

(إفي): اقترب منتخب الكاميرون من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعدما افترس مضيفه النيجري (0-3) اليوم الجمعة في مباراة ذهاب الدور الثاني.

وأجهزت الأسود الكاميرونية على لاعبي النيجر في شوط المباراة الأول بعدما أحرزوا ثلاثة أهداف عبر كل من ستيفان مبيا وفينسنت أبوبكر وإدجار سالي في الدقائق 36 و39 و40.

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر رأسية القائد ستيفان مبيا الذي ارتقى لعرضية أوريليان شيدجو وسط حراسة من المدافعين ليضعها على يسار الحارس كاسالي داوودا.

وضاعف مهاجم بورتو البرتغالي، فينسنت أبوبكر، النتيجة من ضربة حرة على حدود منطقة جزاء النيجر ليلعبها بشكل رائع على يمين داوودا الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تعانق الشباك.

قبل أن يقضي إدجار سالي على اللقاء تماما بعدما استغل كرة طويلة من إريك تشوبو-موتينغ داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض إثر خروج خاطئ من الحارس النيجري ليضعها مباشرة في المرمى الخالي من حارسه.

وكان بإمكان المنتخب الكاميروني أن يضاعف الغلة التهديفية ولكن تبارى لاعبوه في إهدار العديد من الفرص المحققة، في الوقت الذي شكلت فيه بعض الهجمات خطورة على مرمى الكاميروني إدريس كاميني ولكنه تصدى لجميعها.

وبهذه النتيجة يحجز أبناء المدرب الوطني أليكسندر بيلينجا مقعدهم في دور المجموعات قبل مباراة العودة التي ستقام على ملعب "أحمدو أهيدجو الرياضي" في العاصمة ياوندي يوم 17 من الشهر الجاري.

وتأهلت الأسود الكاميرونية لبطولة كأس العالم في سبع مناسبات أعوام 1982 بإسبانيا و1990 بإيطاليا و1994 بالولايات المتحدة و1998 بفرنسا و2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل، وحققت الكاميرون أفضل نتائجها على الأراضي الإيطالية عندما تأهلت بقيادة النجم روجيه ميلا للدور ربع النهائي قبل أن تخرج أمام انجلترا بنتيجة (2-3) بصعوبة وبعض تمديد المباراة للوقت الإضافي.

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