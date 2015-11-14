الإلغاء يهدد مباراة مصر وتشاد.. وأبو ريدة يتدخل

هددت الشركة الراعية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء مباراة مصر وتشاد في ذهاب الجولة التمهيدية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وذكر مراسل FilGoal.com أن مراقب المباراة البنيني لم يحضر إلى تشاد الذي كان منتظر وصوله صباح الجمعة.

وتلعب المباراة في الرابعة والنصف عصر السبت بتوقيت القاهرة.

وانتظر مسؤولو الفيفا والمنتخبين وصوله مساء الجمعة ولم يصل مراقب المباراة مما جعل الشركة الراعية تؤكد أنه في حالة عدم وصوله صباح السبت لن تلعب المباراة.

ولم يُعقد الاجتماع الفني التحضيري للمباراة بين مندوبي المنتخبين ومندوبي الاتحاد الإفريقي والشركة الراعية للفيفا بسبب غياب المراقب.

ومنحت الشركة الراعية فرصة أخيرة لإقامة المباراة وهي وصول المراقب البنيني صباح السبت وإلا لن تلعب المباراة.

ولم يتضح بعد مصير اللقاء في حالة عدم وصول المراقب صباح السبت.

وقال هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيسعى باتصالات مكثفة لإقامة المباراة في موعدها.

وينتظر وصول المراقب البنيني في أسرع وقت لعقد الاجتماع الفني الذي كان منتظرا إقامته في التاسعة مساء الجمعة لكنه ألغي بسبب عدم وصوله.