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عادل إمام أفضل ممثل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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عادل إمام أفضل ممثل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 عادل إمام أفضل ممثل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الجمعة 13-11-2015 19:19

عمان- سميرة حسنين

فاز زعيم الكوميديا عادل إمام بلقب أفضل ممثل كوميدي مصري عن مسلسله "أستاذ ورئيس قسم" مناصفةً مع النجم الشاب أحمد مكي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً بفئاته الدرامية المتعددة.
واستحق عادل إمام الفوز رغم تكراره زعامته السياسية والثقافية والكوميدية في كافة مسلسلاته وأفلامه لظهوره دائماً بشخصية قيادية ومسيطرة سواء في عائلة أو في جامعة أو في المجتمع،وفي مسلسله "أستاذ ورئيس قسم" يتقمص ببراعته الكوميدية الشعبية المعتادة شخصية الدكتور فوزي جمعة، أستاذ في كلية الزراعة يحظى بشعبية غريبة وواسعة بين طلاب الجامعة،ويصل بمواقفه السياسية إلى منصب وزير زراعة ثم يستقيل من منصبه جراء أحداث ساخنة،ويتحول بين يوم وليلة من وزير إلى وزيرسابق مطارد من القانون ومن عدوه الدكتور نافع (أحمد بدير).
ولليوم ما زال عادل إمام هو النجم الأول الأكثر طلباً من القنوات العربية ومن ملايين المشاهدين بلا منافس لا في الأجر ولا في الحضور الخفيف الظل،لكن مشاركة أحمد مكي له في لقب أفضل ممثل كوميدي مصري من قبل قراء مجلة "سيدتي" ومتصفحي موقعه الإلكتروني "سيدتي نت" يشير إلى ضرورة تجديد عادل إمام نفسه بعمل مميز في رمضان 2016 ليظل متربعاً على قمة الكوميديا طويلاً بدون شريك له على اللقب في أي استفتاء أو نسبة المشاهدة الموسمية الحاسمة للنجومية وعلى الأكثر إستحقاقاً للعرش الكوميدي في رمضان.

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سيدتي