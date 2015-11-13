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دعوة إلى مقاطعة مسلسل "السلطانة كوسيم" التركي بعد عرض حلقته الأولى

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دعوة إلى مقاطعة مسلسل "السلطانة كوسيم" التركي بعد عرض حلقته الأولى دعوة إلى مقاطعة مسلسل "السلطانة كوسيم" التركي بعد عرض حلقته الأولى

الجمعة 13-11-2015 19:55

نجح هاشتاغ مسلسل "السلطانة كوسيم" الذي عرض على شاشة "ستار"التركية في حلقته الأولى مساء أمس الخميس، في تصدر التراند التركي ووصل إلى التراند العالمي، كما نجح المسلسل في تحقيق النسبة الثانية في الرايتنغ، بعد مسلسل "وادي الذئاب" الذي يعرض في التوقيت نفسه.
وقد أجمع متابعو المسلسل الذين ينتظرونه منذ سنة على أنّ الحلقة الأولى كانت بحجم الآمال المعقودة على المسلسل، إلا أنّ غير المتوقع، كان رد حفيد آخر السلاطين الأتراك الذي دعا إلى مقاطعة المسلسل.
فقد أصدر أصدر الأمير أورهان أكبر أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، بياناً أعلن فيه أنّ المسلسل أسوء من سابقته "حريم السلطان"، معتبراً أنّ الطريقة التي أظهر الحريم العثماني مهزلة.
ورأى الأمير في البيان أن المسلسل لا يمت إلى العثمانين بصلة، وأن هذا واضح من خلال ارتكازهم على عنصر الخيال والأوهام، داعياً صناعه إلى أن يطلقوا عليه اسم سلسلة تاريخية، لأنه لا يوجد أية أهمية تاريخية له، ولا أية حجة صحيحة".

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