بالفيديو: مذيع مصري حاول الانتحار فصدم بردّة فعل المارة

في إحدى حلقات برنامج "خلاصة الكلام"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، تطرّق مقدّما البرنامج إلى الحديث عن الانتحار، وكيف أن بعض الأشخاص يرفضون الانتحار فقط لأنه من الكفر.

وحاول ممدوح الشناوي أحد مقدّمي البرنامج خوض التجربة بنفسه، من أجل معرفة كيف سيكون ردّ فعل الناس على انتحاره، فذهب ووقف على أعلى الجسر، وسط صمت تام من الناس حوله، ثم قفز بالفعل وسقط في النيل، إلا أنه لم يجد شخصاً واحداً ينقذه أو ينصحه بعدم الانتحار، بل اكتفى الجميع بتصويره بهواتفهم المحمولة، ما دفع الشناوي بعد خروجه من النيل إلى اتهام الشعب المصري باللامبالاة قائلاً:"إحنا متأخرين أوى ربنا يلطف بينا".