مقتل 4 مدنيين وإصابة 33 آخرين فى قصف للحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز

>أفادت مصادر طبية يمنية، مساء اليوم الجمعة، بمقتل أربعة مدنيين وجرح 33 آخرين، فى قصف شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر، إن هناك حالات حرجة فى صفوف بعض الجرحى، لافتة إلا أن الحوثيين شنوا قصفاً عنيفا وبشكل عشوائى على الأحياء السكنية فى المدينة.

فى السياق نفسه، قالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن 19 من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح 27 اخرون فى المواجهات التى دارت اليوم مع رجال المقاومة الشعبية غرب المدينة، وأوضحت المصادر أن 6 من رجال المقاومة قتلوا وجرح 29 خلال تلك المواجهات.