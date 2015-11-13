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تداول فيديو مأساوى لمريضة بـ"قصر العينى" يخرج من قدمها "الدود"

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تداول فيديو مأساوى لمريضة بـ"قصر العينى" يخرج من قدمها "الدود" تداول فيديو مأساوى لمريضة بـ"قصر العينى" يخرج من قدمها "الدود"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مأساوى لمريضة داخل مستشفى قصر العينى، حيث يخرج من قدمها المصاب "الدود"، وذلك أثناء رفع الشاش الذى يغطى الجرح خلال جلوسها على أحد الأسرة بالمستشفى.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعى الإهمال فى المستشفيات الحكومية، وعدم القدرة على معالجة المواطنين رغم توافر الإمكانيات اللازمة لعلاج الحالة المصابة.


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