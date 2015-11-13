كنيستا العذراء ومارجرجس: نأسف لإساءة تفسير استقبالنا رئيس الزمالك كمرشح

نفت كنيستا السيدة العذراء بكفر داود ومارجرجس بكفر إبراهيم تدخلهما فى انتخابات البرلمان، بعدما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى، لرئيس نادى الزمالك المرشح للانتخابات بميت غمر، يعقد مؤتمرًا داخل الكنيستين.

وقالل بيان مشترك صادر عن الكنيستين: "بشأن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى عن تدخل الكنيسة فى الانتخابات، نود أن نوضح أن كل مرشح بلا استثناء عندما يزور القرية أثناء حملته الانتخابية يتم استقباله بقاعة المناسبات، وهو أمر معتاد مع كافة المرشحين على حد سواء".

وأضاف البيان: "ولهذا فإن الكنيسة تأسف لإساءة تفسير استقبالنا لبعض المرشحين، ونؤكد التزامنا بموقف الكنيسة وهو الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، لأن الجميع فى نظرنا مواطنون مصريون شرفاء يبغون خدمة الوطن".

البعثة الدولية المحلية ترصد دعاية لرئيس نادى الزمالك داخل كنيسة بالدقهلية