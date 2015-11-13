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علامات الإصابة بأمراض البروستاتا وطرق تجنبها

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علامات الإصابة بأمراض البروستاتا وطرق تجنبها علامات الإصابة بأمراض البروستاتا وطرق تجنبها
البروستاتا هى غدة تقع فى منطقة أسفل الحوض عند الرجال، وعلى مراحل العمر المختلفة يتعرض الرجل لبعض المشاكل المرضية بغدة البروستاتا.

علامات الإصابة بأمراض البروستاتا


>هناك بعض العلامات التى تظهر على الرجل وتشير إلى تعرضه لأحد أمراض البروستاتا، بداية من احتقان البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد وصولا للأورام الخبيثة للبروستاتا.

أهم تلك العلامات يلخصها استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى فى السطور التالية وهى:

- صعوبة فى التبول وضعف فى تدفق البول وأحيانا يكون العرض عكس ذلك وهو زيادة فى عدد مرات التبول.
>- ظهور بعض الإفرازات التقيحية فى البول.
>- وجود قطرات من الدم بالبول.

أمراض البروستاتا


>تبعا لرأى إمبابى فغدة البروستاتا تتعرض لعدد من الأمراض أهمها التهاب البروستاتا، وغالبا ما يتعرض له الرجال فى المرحلة العمرية بين 25 و45 سنة، وتضخم البروستاتا الحميد وهو أكثر شيوعاً بين 55 و60 عاماً، وأخيرا سرطان البروستاتا الذى ترتفع نسب الإصابة به بعد الستين.

طرق الوقاية من أورام البروستاتا


>الكشف المبكر عن الأورام هو أهم الخطوات الوقائية من سرطان البروستاتا تبعا لرأى إمبابى، ويعد فحص الدم وقياس العامل البروستاتى (psa) من أهم الفحوصات الدورية التى يجب أن يخضع لها جميع الرجال بعد سن الأربعين للكشف المبكر عن أمراض وأورام البروستاتا، وخاصة فى حالة وجود حالات وراثية للإصابة بذات المرض.

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مصر 365