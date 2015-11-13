مصرع مساعد مدير أمن القليوبية أثناء فض مشاجرة بين تجار خردة

توفى اللواء عبدالرحمن زكريا مساعد مدير أمن القليوبية، إثر إصابته بأزمه قلبية أثناء انتقاله إلى منطقة ميت حلفا بقليوب، لفض مشاجرة بين مجموعة من تجار الخردة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين تم نقل مساعد مدير الأمن بسيارة الشرطة إلى مستشفى بنها الجامعي، وتبين أنه كان يعاني من مرض السكر وأصيب بأزمة قلبية وتوفى على إثرها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى المشاجرة وتم فضها.

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة بين مجموعة من تجار الخردة بمنطقة ميت حلفا، فانتقل اللواء زكريا عبدالرحمن مساعد المدير لقوات الأمن بشبرا، وأثناء انتقاله بسيارة الشرطة أصيب بأزمة قلبية نتيجة إصابته بمرض السكر وتوفى في الحال.

فيما انتقل العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي، وتم فض المشاجرة التي أسفرت عن مصرع تاجر خردة وإصابة اثنين آخرين.

وكشف مصدر أمني أنه من المقرر إقامة جنازة عسكرية للفقيد غدًا بمسقط رأسه بقرية البقاشين بكفرشكر، مشيرًا إلى أن مشاجرة نشبت بين عدد من تجار الخردة بقرية ميت حلفا، إثر خلاف على أحد المزادات، استخدمت خلالها الأسلحة النارية ما أسفر عن سقوط قتيل و2 مصابين.