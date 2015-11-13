صحيفة سعودية: عناصر "داعش" لا يجيدون قراءة الفاتحة ويدمنون الحشيش

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية النقاب عن أن التحقيقات التى أجرتها الأجهزة الأمنية مع المنتمين إلى تنظيم "داعش" المقبوض عليهم فى عدد من مناطق المملكة، عن حيازتهم وتعاطيهم مخدر الحشيش ليكون هذا النوع من المخدرات الأكثر انتشارًا وتعاطيًا بينهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن هذا الأمر ثبت خلال نتائج التحاليل التى أظهرتها الفحوص الطبية، فى حين أن بعض المقبوض عليهم اتضح للأجهزة الأمنية أنهم أصحاب سوابق فى أقسام مكافحة المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن وكيل كلية الشريعة بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلى، قال إنه بمناقشة بعضهم فى أمور الشريعة الإسلامية اتضح جهلهم بأساسيات الشريعة، فضلا عن أن معظمهم لا يجيدون قراءة الفاتحة.

وأوضح وكيل كلية الشريعة فى جامعة أم القرى الدكتور أن هذا الأمر غير مستغرب على هؤلاء الذين استباحوا دماء آبائهم وإخوانهم وذويهم من كل أطياف المسلمين، فهؤلاء المدمنون مستغَلون من تلك الفئات الضالة عبر المال وتقدير الذات بألقاب غريبة يتفاخرون بها، وأكثرهم لا يجيدون قراءة الفاتحة.

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