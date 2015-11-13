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محافظ المنوفية : الموافقة على فتح 24 مخبزاً بالقرى والمناطق المحرومة

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محافظ المنوفية : الموافقة على فتح 24 مخبزاً بالقرى والمناطق المحرومة محافظ المنوفية : الموافقة على فتح 24 مخبزاً بالقرى والمناطق المحرومة
أعلن الدكتور هشام عبدالباسط ، محافظ المنوفية ، الموافقة على إنشاء 22 مخبزًا جديدًا لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها، موزعة بواقع 7 مخابز بنطاق مركز شبين الكوم ، و5 مخابز بمركز ومدينة منوف و6 مخابز بمركز ومدينة أشمون، و 2 مخبز بالسادات و مخبز بمركز ومدينة بركة السبع و مخبز أخر بمركز ومدينة تلا.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم، أن تلك الخطوة جاءت بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز من اشتراطات المخابز البلدية من حيث المساحة والارتفاع وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية والتجارة للمحافظة، كما استثنى المحافظ مخبز بلدي بمركز شبين الكوم وأخربمركز الشهداء غير مستوفي لشروط الارتفاع أو المساحة، حيث أن هذا النقص لا يتعدى 10% وتعد مطابقة طبقا لنص القانون وقرار اللجنة المختصة بالمعاينة ، وأن هذا النقص أيضا لا يؤثر على البيئة الداخلية والخارجية للمخابز ولا يؤثر على سلامة العاملين بها.

وأمر المحافظ بغلق محل جزارة بكفر الإكرام بقويسنا لحين استخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياة والكهرباء، وذلك فى إطارتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والمنشآت التموينية والمطاعم والمحلات العامة.

وقد أكد محافظ المنوفية أن من أهم أولويات المحافظة الاهتمام بالمواطن البسيط والتيسير على المواطنين وتقديم خدمات جيدة لهم وتوفير جميع السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة، موضحا أنه تم السماح بفتح مخابز ومنافذ تموينية جديدة فى المناطق التى لا توجد بها هذه الخدمات وذات الكثافة السكانية العالية.

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مصر 365

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