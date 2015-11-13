وفاة مساعد مدير أمن القليوبية بأزمة قلبية بعد فُض مشاجرة

توفى مساء اليوم الجمعة، اللواء عبد الرحمن زكريا، مساعد مدير أمن القليوبية لفرق الأمن، إثر إصابته بأزمه قلبية عقب فض مشاجرة.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب مشاجرة بمنطقة ميت حلفا بقليوب، فانتقل على الفور اللواء عبد الرحمن زكريا، للسيطرة على الموقف، وفى طريق عودته تعرض إلى أزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته، فتم نقل الجثة إلى المستشفى وتقرر تشييع جنازته ظهر غد فى جنازة عسكرية لمثواه الأخير بقرية البقاشين مركز كفر شكر.

ودلت تحريات اللواء عرفة حمزة، رئيس المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عدد من تجار الخردة بقرية ميت حلفا إثر خلاف على أحد المزادات، وقامت الأطراف المتشاجرة باستخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن سقوط قتيل و2 مصابين وخلال انتقال الفقيد بصحبة قوات الأمن، وبعد فض المشاجرة تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته.