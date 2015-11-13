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قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر محافظة الخليل بعد مقتل مستوطنين

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قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر محافظة الخليل بعد مقتل مستوطنين قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر محافظة الخليل بعد مقتل مستوطنين
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية وأغلقت مداخل القرى والبلدات الجنوبية فى محافظة الخليل مساء اليوم الجمعة، ونصبت الحواجز العسكرية عليها، بعد إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين ومقتل اثنين وإصابة آخر.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "معا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل السموع، والظاهرية، وسعير، وقرى السيميا، ورابود، وأبو العرقان، وأبو العسجا، والصرة، ومخيم الفوار، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مكثفة إلى منطقة إطلاق الرصاص، وشرعت بعمليات بحث عن منفذى العملية.

وصادر جنود الاحتلال أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة، بعد مداهمتها لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية. واحتجزت مواطنين على مداخل بلداتهم وفتشت مركباتهم، واعتقلت 3 شباب من قرية السيميا.

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مصر 365