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وزير النقل: ترقيم كراسى الدرجة الثالثة بالقطارات لأول مرة منذ 30 عاما

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وزير النقل: ترقيم كراسى الدرجة الثالثة بالقطارات لأول مرة منذ 30 عاما وزير النقل: ترقيم كراسى الدرجة الثالثة بالقطارات لأول مرة منذ 30 عاما
قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن الوزارة تتخذ قرارات يومية لتطوير القطاع، مؤكدا أنه لأول مرة منذ 30 عاما يتم ترقيم كراسى قطارات الدرجة الثالثة، لافتا إلى وضع كراسى متحركة فى جميع محطات السكة الحديد لنقلها إلى عربات القطار والعكس.

وأضاف الجيوشى خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، عبر برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" أن الوزارة خصصت خدمة مجانية لمرضى السرطان بالسكة الحديد، ونقله من المحطة عن طريق سيارة مُجَهَّزَة كخدمة مجانية أيضًا.

وأشار وزير النقل، إلى بدء حملة على القطارات غدًا، بالتعاون مع وزارتى العدل والداخلية، لضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين.

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