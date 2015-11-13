رئيس «مصر للطيران»: لا نعلم أسباب دفع الجانب الروسي لهذا القرار.. ولم نخطر بشكل رسمي إلى الآن

قال شريف فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة «لمصر للطيران» في مداخلة هاتفية في برنامج ” القاهرة 360″ ، المُذاع على قناة ” القاهرة والناس” بإننا لانعلم بشكل محدد الأسباب التي دفعت الجانب الروسي لاتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الجانب المصري لم يُخطر بشكل رسمي إلى الآن بقرار الحظر .

وعن سؤاله عن عن إذا ما كانت هناك معلومة مسبقة عن هذا القرار خاصًة بعد قرار رفع رحلة الطيران المتجهة من مصرإلى مطار موسكو ، أجاب فتحي قائلاً ” أننا كنا على علم باتجاه الجانب الروسي لقرار تعليق الرحلات، وبالتلي لم نقبا طلبات الحجز، حتى لا نضطر لحدوث أى خطأ مع الركاب .