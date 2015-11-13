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إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بأسيوط

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إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بأسيوط إصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بأسيوط
أصيب 3 أشخاص منذ قليل فى انفجار أسطوانة غاز بأحد منازل قرية دير الجنادلة التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق هائل بعد انفجار إحدى أسطوانات الغاز فى أحد المنازل بقرية دير الجنادلة، وأنباء عن وجود مصابين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف على الفور لموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران ونُقِلَ رجل ونجله وشقيقته من المنزل لمستشفى الغنايم المركزى لإصابتهم فى الانفجار، وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة وجارى حصر الخسائر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365