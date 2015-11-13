مدير المركز الثقافي الروسي: نتحدى قرارت الحظر بالسفر لأوكرانيا ومنها إلى مصر

علّق شريف جاد، مدير المركز الثقافي الروسي، على قرار السلطات الروسية بتعليق رحلات شركة مصر للطيران إلى موسكو، موضحًا أن تلك القرار مفاجئ ولكن العلاقة بين البلدين قوية ومترابطة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، على قناة«المحور»، أن ما كُتب في وسائل الإعلام الروسية بعد حادث الطائرة المنكوبة في سيناء يؤكد التقدير الكامل للعلاقات مع مصر.

وأشار مدير المركز الثقافي الروسي، إلى أن المواطنين الروس كانوا يتحدون قرارات الحظر بالسفر إلى أوكرانيا ومنها إلى مصر.