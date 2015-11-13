أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدير المركز الثقافي الروسي: نتحدى قرارت الحظر بالسفر لأوكرانيا ومنها إلى مصر

Google+ Print
مدير المركز الثقافي الروسي: نتحدى قرارت الحظر بالسفر لأوكرانيا ومنها إلى مصر مدير المركز الثقافي الروسي: نتحدى قرارت الحظر بالسفر لأوكرانيا ومنها إلى مصر

وبوتين

علّق شريف جاد، مدير المركز الثقافي الروسي، على قرار السلطات الروسية بتعليق رحلات شركة للطيران إلى موسكو، موضحًا أن تلك القرار مفاجئ ولكن العلاقة بين البلدين قوية ومترابطة.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، على قناة«المحور»، أن ما كُتب في وسائل الإعلام الروسية بعد حادث الطائرة المنكوبة في سيناء يؤكد التقدير الكامل للعلاقات مع مصر.

وأشار مدير المركز الثقافي الروسي، إلى أن المواطنين الروس كانوا يتحدون قرارات الحظر بالسفر إلى أوكرانيا ومنها إلى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية