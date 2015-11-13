الداخلية التونسية: متشددون يقطعون رأس طفل يرعى الغنم غرب تونس

>أعلنت وزارة الداخلية التونسية ان مسلحين جهاديين قطعوا الجمعة راس طفل تونسى (16 عاما) كان يرعى الاغنام فى بجبل بولاية سيدى بوزيد (وسط غرب).

وقال وليد الوقينى المكلف بالاعلام فى الوزارة لفرانس برس "أعلم عمدة دوار سلاطنية (من ولاية سيدى بوزيد) المتاخم لجبل مغيلة مع الساعة 17.30 (16.30 تغ) الحرس الوطنى (الدرك) ان مجموعة ارهابية اعترضت راعيى اغنام فى جبل مغيلة وقامت بقطع راس أحدهما وسلمته للراعى الثانى ليتولى تسليمه الى أهله".

وقال مصدر امنى لمراسل فرانس برس فى سيدى بوزيد ان الراعييْن ابنا عم وان "ثلاثة ارهابيين اعترضوهما فى الجبل، قام احدهم بإطلاق النار فى الهواء والثانى بذبح الراعى بسكين والثالث بتصوير العملية".

وأكد المعتمد الاول بولاية سيدى بوزيد سامى الغابى هذه الرواية لمراسل فرانس برس، ولم يشر اى من المصدرين الى دوافع العملية.