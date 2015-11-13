«حماية المستهلك» : انخفاض ملحوظ في الأسعار بدءًا من الأسبوع المقبل

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأسعار المرتفعة فى الأسواق سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن الدولة تتدخل بآليات الاستدامة فى هذا الصدد لتخفيض الأسعار، وتوفير السلع المطلوبة من خلال منافذ بيع تتوفر بأعداد جيدة.

وأضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد”، أن محافظة قنا أنشأت المجلس المحلى لحماية المستهلك لضبط الأسعار، مطالبًا بتطبيق هذه التجربة الرائدة فى جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى وجود جهاز يدعى “حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية” وهو جهاز مستقل، يعمل على حماية أسعار السلع من الارتفاع. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك خطة على أعلى مستوى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويُعَد الجهاز شريكًا فيها، وأيضًا كل الأطراف الفاعلة، وسيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل لحل مشكلة انخفاض الأسعار بالسوق المصرى، مشيرًا إلى أن الفجوة ما بين العرض والطلب أحد الأسباب فى ارتفاع الأسعار.