أخبار اليمن اليوم.. الجيش يتصدى لهجوم للحوثيين فى تعز

تصدى الجيش اليمنى لهجوم لجماعة الحوثيين المتمردة فى محافظة تعز، كان من أهم الموضوعات التى تصدرت أخبار اليمن اليوم، حيث أسفر التصدى عن قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

وقالت مصادر عسكرية لـ"سكاى نيوز عربية" إن القوات الشرعية صدت الهجوم الذى حاول خلاله المتمردون التقدم من مديرية المسراخ إلى منطقة نجد قسيم، غربى مدينة تعز.

وكانت الميليشيات تسعى إلى "قطع الطريق الواصل من عدن إلى منطقة الضباب"، إلا أن الجيش والمقاومة نجحا فى إحباط الهجوم وقتل وإصابة عدد من المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وشن الحوثيون وأتباع صالح الهجوم على المنطقة بعد أن كانت المقاومة المتمركزة فى منطقة الغفيرة قد التفت على المليشيات بين نجد قسيم والمسراخ الواقعة جنوبى جبل صبر المطل على تعز.

وتخوض القوات الشرعية والمقاومة، المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية، مواجهات مستمرة فى مدينة تعز ومناطق أخرى من المحافظة، لدحر المتمردين واستكمال عملية تحرير اليمن.

ومن اخبار اليمن اليوم كذلك، قال سكان محليون إن انفجار قنبلة أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المصلين أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد فى محافظة المحويت شمال غرب اليمن ووقع الانفجار فى مدينة شبام الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة صنعاء وأكدت مصادر أن المسجد يتردد عليه الحوثيون للصلاة، ولم تعرف بعد حصيلة القتلى والجرحى.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك وقوع انفجار كبير فى وقت مبكر من صباح الجمعة مدينة عدن وأسفر عن نشوب حريق فى منطقة كورنيش ريمى.

وقال شهود عيان، إن الحريق وقع فى مخزن للوقود والسلاح تابع لأحد تجار السلاح فى عدن، مؤكدين أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا.