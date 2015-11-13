أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: سموحة وبيدفيست .. نتيجة الذهاب تؤمن الإياب -
الأخبار - وزير الصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بسوهاج بإستثمارات 185 مليون جنية في عدد من المحلات -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار اليمن اليوم.. الجيش يتصدى لهجوم للحوثيين فى تعز

Google+ Print
أخبار اليمن اليوم.. الجيش يتصدى لهجوم للحوثيين فى تعز أخبار اليمن اليوم.. الجيش يتصدى لهجوم للحوثيين فى تعز
تصدى الجيش اليمنى لهجوم لجماعة الحوثيين المتمردة فى محافظة تعز، كان من أهم الموضوعات التى تصدرت أخبار اليمن اليوم، حيث أسفر التصدى عن قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

وقالت مصادر عسكرية لـ"سكاى نيوز عربية" إن القوات الشرعية صدت الهجوم الذى حاول خلاله المتمردون التقدم من مديرية المسراخ إلى منطقة نجد قسيم، غربى مدينة تعز.

وكانت الميليشيات تسعى إلى "قطع الطريق الواصل من عدن إلى منطقة الضباب"، إلا أن الجيش والمقاومة نجحا فى إحباط الهجوم وقتل وإصابة عدد من المتمردين الحوثيين فى اليمن.

وشن الحوثيون وأتباع صالح الهجوم على المنطقة بعد أن كانت المقاومة المتمركزة فى منطقة الغفيرة قد التفت على المليشيات بين نجد قسيم والمسراخ الواقعة جنوبى جبل صبر المطل على تعز.

وتخوض القوات الشرعية والمقاومة، المدعومة من التحالف العربى بقيادة ، مواجهات مستمرة فى مدينة تعز ومناطق أخرى من المحافظة، لدحر المتمردين واستكمال عملية تحرير اليمن.

ومن اخبار اليمن اليوم كذلك، قال سكان محليون إن انفجار قنبلة أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المصلين أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد فى محافظة المحويت شمال غرب اليمن ووقع الانفجار فى مدينة شبام الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة صنعاء وأكدت مصادر أن المسجد يتردد عليه الحوثيون للصلاة، ولم تعرف بعد حصيلة القتلى والجرحى.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك وقوع انفجار كبير فى وقت مبكر من صباح الجمعة مدينة عدن وأسفر عن نشوب حريق فى منطقة كورنيش ريمى.

وقال شهود عيان، إن الحريق وقع فى مخزن للوقود والسلاح تابع لأحد تجار السلاح فى عدن، مؤكدين أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020