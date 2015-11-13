سلام يتلقى اتصالات عزاء فى ضحايا تفجيرى برج البراجنة فى بيروت

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم الجمعة اتصالات عزاء بضحايا التفجيرين الإرهابيين فى الضاحية الجنوبية لبيروت من نظرائه الأردنى والتركى والبنجلاديشى ونائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية والرئيس الإيطالى .

وقال مصدر رسمى لبنانى أن سلام تلقى" اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردنى عبد الله النسور، قدم خلاله تعازيه بشهداء العملية الارهابية فى برج البراجنة".

وأعرب النسور، بحسب المصدر "عن تضامن المملكة الاردنية الهاشمية مع لبنان، حكومة وشعبا فى المواجهة التى يخوضها مع الارهاب".

وأضاف المصدر أن سلام تلقى" اتصالا مماثلا من رئيس الوزراء التركى احمد داوود اوغلو".

وتلقى سلام ، بحسب المصدر "برقية عزاء من رئيس جمهورية ايطاليا سيرجيو ماتاريللا ومن رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة".

وتابع المصدر أن سلام تلقى "اتصالا هاتفيا من نائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" اسماعيل هنية أعرب فيه عن تعازيه بضحايا العملية الارهابية فى الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأعرب هنية "عن تضامنه والشعب الفلسطينى مع الشعب اللبنانى فى معركته ضد الإرهاب".

وكان تفجيران انتحاريان هزا منطقة برج البراجنة فى الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الخميس وأسفرا عن سقوط 43 قتيلا و239 جريحا .