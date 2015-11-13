يديعوت: 15 مليار دولار ميزانية الجيش الإسرائيلى فى 2016

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتمد مساء اليوم ميزانية الجيش الإسرائيلى لعام 2016 وبلغت 59 مليار شيكيل ما يعادل 15.5 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الحكومة قررت الموافقة على زيادة ميزانية الدفاع 3 مليارات شيكل عن العام الماضى، حيث كانت 56 مليارا.

وأوضحت الصحيفة الموافقة على الميزانية بعد لقاء نتنياهو بكل من وزير المالية موشية كحلون ووزير الدفاع موشية يعلون، مشيرة إلى أن سبب زيادة الميزانية هو التطور المستمر الذى يحتاجه الجيش الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من مطالب بعض الوزراء إلى تقليص الميزانية من خلال تسريح بعض من الاحتياط من خلال خطة "لوكر"، إلا أنه لم يتم اعتمادها.

وأكدت الصحيفة أن رفع الميزانية فى 2016 لا يشمل عدة انفقات تكفلت بها الدولة منها نقل المؤسسات التابعة للجيش الإسرائيلى لصحراء النقب، وكذلك الكشف عن الألغام وحماية حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.

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