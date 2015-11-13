البنتاجون: متأكدون بدرجة كبيرة من مقتل الجهادى جون فى سوريا

قال البنتاجون انه "متأكد بدرجة معقولة" من ان قيادى تنظيم داعش المعروف باسم" الجهادى جون" لقى حتفه فى الغارة التى شنتها طائرة بدون طيار ولكن متحدث باسم الجيش الأمريكى قال إن الجيش لا يزال ينتظر تأكيدات.

وقال الكولونيل ستيفن وارن :" نحن واثقون إلى حد كبير أننا قتلنا الهدف الذى قصدنا قتله ألا وهو الجهادى جون ".

وأضاف وارن أن الولايات المتحدة لديها "قدر كبير من الثقة" بناء على معلومات استخباراتية من أن الهدف المحدد هو الجهادى جون، المعروف أيضا باسم محمد اموازى وهو بريطانى الجنسية كويتى المولد ، وأنه اتصل بالمخابرات للتحقق من وفاته.